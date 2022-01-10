Снегопад в Липецке будет идти весь день и к вечеру усилится

Снег будет идти в Липецке всю неделю Фото: Лия МУРАДЬЯН

В первый рабочий день после праздников, 10 января, Липецк засыплет снегом. По данным Гидрометцентра, снег будет идти в течение всего дня и к 18.00 только усилится. Спасатели управления по делам ГО и ЧС предупреждают о непогоде и просят горожан быть осторожней.

Липчанам советуют по возможности отказаться от личного транспорта. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах – при плохой видимости и снежных заносах риск ДТП существенно увеличивается.

По прогнозу синоптиков, снег в Липецке будет идти всю неделю. При этом ожидаются резкие перепады температур – с 16 градусов мороза до 2 градусов тепла за сутки. К концу недели обещают метель с сильными порывами ветра.