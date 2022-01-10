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Общество10 января 2022 9:34

Все школы Липецке вышли с каникул без карантина

Болеют только 2% учеников
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В первый учебный день нового года, 10 января, в Липецке открылись все школы и классы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эпидемическая ситуация по ОРВИ в Липецке позволяет проводить занятия в обычном режиме, а не дистанционно.

По данным городского департамента образования, на данный момент в Липецке болеют 1192 школьника – это 2% от общего числа выпускников. Из учителей на больничном никого нет. Также в обычном режиме работают детские сады, закрытых на карантин групп нет.

Напомним, классы в школах закрывают на карантин, когда количество заболевших детей превышает 20%. Также родители сами могут перевести ребенка на дистанционное обучение, написав заявление руководству школы.