Все школы Липецке вышли с каникул без карантина

В первый учебный день нового года, 10 января, в Липецке открылись все школы и классы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эпидемическая ситуация по ОРВИ в Липецке позволяет проводить занятия в обычном режиме, а не дистанционно.

По данным городского департамента образования, на данный момент в Липецке болеют 1192 школьника – это 2% от общего числа выпускников. Из учителей на больничном никого нет. Также в обычном режиме работают детские сады, закрытых на карантин групп нет.

Напомним, классы в школах закрывают на карантин, когда количество заболевших детей превышает 20%. Также родители сами могут перевести ребенка на дистанционное обучение, написав заявление руководству школы.