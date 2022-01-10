В Липецке девушка сбившая насмерть пешехода попала под уголовную статью

В Липецке возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пешехода и малолитражки. Авария произошла вечером 16 декабря на проспекте Мира. 29-летняя девушка за рулем «Матиза» не заметила пешехода на зебре. Она сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Удар был такой силы, что пешеход скончался сразу на месте ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Следствию еще предстоит провести ряд экспертиз, на данном этапе девушке, по чьей невнимательности погиб человек, грозит максимум до пяти лет колонии.