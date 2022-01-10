Спасатели: липчане отметили новогодние каникулы относительно спокойно

Новогодние каникулы в Липецке прошли спокойно Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным спасателей, 10-дневные новогодние каникулы в Липецке прошли относительно спокойно, без серьезных ЧП. С 31 декабря по 9 января, сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС, выезжали на вызовы 26 раз, но не все из них были связаны с ЧП.

Например в канун Нового года, 31 декабря, городские спасатели помогали пожарным эвакуировать людей из подъезда на улице Гагарина, где горела квартира. Девять раз спасатели выезжали вскрывать двери. 5 января пришлось вскрыть дверь квартиры на улице Космонавтов, где с 4 этажа выпал и разбился на смерть 39-летний мужчина. В четырех случаях за закрытыми дверями оказывались дети. В одной из липецких больниц дежурная пожилая женщина случайно закрылась во время обхода кабинетов, вызволять пришлось спасателям.

Одно ЧП было на железной дороге. 3 января на улице Московской локомотив столкнулся с легковушкой – чудом обошлось без пострадавших.

Кроме этого спасателям дважды пришлось снимать застрявшие на пальцах кольца – в обоих случаях это были мальчики подростки.

– «В целом десять праздничных дней областной центр пережил без каких-либо серьезных происшествий, очевидно, большинство горожан проводили новогодние каникулы в семейном кругу», – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.