Во вторник 4 улицы Липецка останутся без воды

В Липецке во вторник отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 11 января, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители проспекта Победы, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95. Как сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк" там произошла утечки на водоводе диаметром 100 мм. Также краны пересохнут в домах №8 и 10 по улице Механизаторов - воду подвезут к дому №10.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Станционная и Одесская. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.