После встречи Нового года в Липецке участились семейные конфликты

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, за новогодние каникулы, с 31 декабря по 9 января, операторы управления приняли более 5000 звонков. Больше всего звонков зарегистрировали в Рождество – 721.

При этом после новогодней ночи в Липецке отметили рост семейных конфликтов. Эксперты связывают это с излишне «веселым» празднованием на фоне злоупотребления спиртным. Сразу после встречи Нового года число жалоб на буйных домочадцев увеличилось в 1.5 раза. Всего зарегистрировали 18 обращений. Были и конфликты с соседями, пик которых пришелся на 6 января.

Чаще всего по номеру «112» жители Липецка вызывали скорую и полицию. Зато коммунальные проблемы горожан в этот период беспокоили меньше. Всплеск обращений по линии ЖКХ был 4 и 5 января и тот связан со снегопадом. В основном жаловались на плохую расчистку дорог в районе Сокола, Сырского и Дикого.

В целом звонков было почти столько же, как и в прошлые новогодние каникулы, возросло только число ДТП без пострадавших.