Чиновники проверят, как расчищают от снега дворы в Липецке

ГЖИ проверит, как в Липецке расчищают снег во дворах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 11 января, исполняющий обязанности руководителя Госжилинспекции Юрий Букреев объедет Липецк. Он проверит, как убирают снег во дворах, наледь и сосульки с крыш. Недобросовестным управляющим компаниям придется заплатить штраф: от 50 до 100 тыс. рублей должностным лицам, от 250 до 300 тыс. рублей - юридическим. Для ТСЖ и других специализированных кооперативов - 4,5 тыс. и от 40 до 50 тыс. соответственно.

Напомним, что организации обязаны следить за состоянием придомовой территории и расчищать участки от снега, наледи, льда, приводить в порядок крыльцо и площадки перед входом в подъезд. На уборку снега на тротуарах отводится 6 часов с момента окончания снегопада. На остальных территориях - 12 часов. Скользкие дорожки должны быть обработаны пескосоляной смесью.

Кстати, новость о проверке вызвала небывалую активность в соцсетях ГЖИ. На странице в инстаграме уже более 100 комментариев. Липчане пишут адреса и рассказывают о проблемах. Все истории объединяет одно - они о заваленных снегом дворах.