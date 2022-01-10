Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 14:07

Двух бывших автоинспекторов под Липецком приговорили к штрафу за взятку

Экс-полицейские заплатят почти по 1.4 млн за взятку в 20 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Липецкой области вынесли приговор двум теперь уже бывшим сотрудникам ДПС, которые попались на взятке в Ельце. По данным следствия, оба вели дело о скрывшемся с места ДТП нарушительнице, которой грозило лишение прав. В ходе разбирательства инспекторы решили получить от дамы взятку и закрыть административное дело. Автолюбительница заплатила 20 000 рублей на двоих.

Получение взятки состоялось в декабре 2019 года под контролем сотрудников УФСБ в служебном кабинете инспекторов. После чего возбудили дело по части 5 статьи 290 УК – групповое взяточничество. Как сообщили в пресс-службе СКР, подсудимые вину не признали, но доказательств для обвинительного приговора было достаточно.

Обоим назначили штраф 70-кратный сумме взятки – 1.4 миллиона рублей с каждого. Также обоим запретили работать в госорганах в течение трех лет.