Крещенские купания в Липецке 2022: купели оборудуют до 18 января

Ожидается, что крещенские купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-его участка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрии Липецка провели совещание по теме организации крещенских купаний. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до 14 февраля профильные службы должны определить перечень мест, разрешенных для купаний. А также назначить ответственных за обеспечение безопасности.

Ожидается, что крещенские купели появятся в районе Центрального пляжа и на пруду 3-его участка. До 18 января сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС должны подготовить проруби, а спасатели - провести тренировки по оказанию помощи.

Липчан предупреждают - купание вне официальных мест запретят. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Водоемы будут патрулировать специалисты департамента развития территории и отдела охраны окружающей среды.