Под Липецком пропала 11-летняя школьница с черным рюкзаком

В Липецкой области ищут школьницу Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропала 11-летняя девочка. Рязанова Алина исчезла в Ельце. Утром 10 января она вышла из дома и не вернулась. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.

Была одета: черная куртка с разноцветными буквами на спине, черные штаны, черные сапоги на шнуровке, зеленая шапка.

С собой у школьницы был черный рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Алину Рязанову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.