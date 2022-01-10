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Общество10 января 2022 14:32

Под Липецком пропала 11-летняя школьница с черным рюкзаком

Алина ушла из дома утром
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области ищут школьницу

В Липецкой области ищут школьницу

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропала 11-летняя девочка. Рязанова Алина исчезла в Ельце. Утром 10 января она вышла из дома и не вернулась. Поисковому отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.

Была одета: черная куртка с разноцветными буквами на спине, черные штаны, черные сапоги на шнуровке, зеленая шапка.

С собой у школьницы был черный рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Алину Рязанову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - экстренные службы.