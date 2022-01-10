Во вторник в Липецкой области до 8 градусов мороза и небольшой снег

В Липецке морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 11 января, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой снег. Ночью ветер южный. Днем с переходом на северный 8-13 м/с. Температура воздуха от 3 до 8 градусов ниже ноля как в темное, так и в светлое время суток. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.

В среду, 12 января, станет холоднее. Ночью столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Днем в Липецке до 8 градусов мороза. Синоптики обещают снегопад. Ветер северный с переходом на северо-западный 10-11 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 749 мм рт.ст.

Понемногу прибавляется световой день - восход в 8.28, заход в 16.32.