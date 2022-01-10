В новогодние праздники в Липецке 25 организаций нарушили "антиковидное" постановление

В новогодние каникулы сотрудники регионального управления потребительского рынка проверили более 230 предприятий в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 по 9 января сотрудники регионального управления потребительского рынка проверили более 230 предприятий, в том числе торговые центры Липецка. Специалисты выявили 25 нарушений "антиковидного" постановления №159. Речь идет об игнорировании масочного режима и проверки QR-кодов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления, в новогодние праздники протоколы составлять не стали. Проверяющие потребовали устранить нарушения и позже пришли еще раз. С руководителями и сотрудниками организаций провели разъяснительную работу.

Также специалисты поймали нарушителей организации торговли на площади Петра Великого. Рядом с павильонами предприимчивые липчане установили импровизированные прилавки. Им вынесли предупреждение. Незаконные точки убрали добровольно.