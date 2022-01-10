В Липецке сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате в 9 млн рублей

Работникам липецкой организации выплатили долг по зарплате в 9 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2021 году в органы прокуратуры Липецкой области поступило свыше 30 тыс. обращений. Почти половина - через "Интернет-приемную".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, более 60% всех разрешенных жалоб касались сферы ЖКХ, трудовых и жилищных вопросов, охраны окружающей среды, исполнения пенсионного и земельного законодательства, законов об исполнительном производстве и несовершеннолетних.

Так, после проверки прокуратуры Правобережного района Липецка 132 работникам организации выплатили долг по зарплате в 9 млн рублей. В сфере ЖКХ липчане чаще всего жаловались на качество коммунальных услуг, обращались по вопросам содержания общедомового имущества и переизбрания УК. В здравоохранении - на неоказание первичной медпомощи, бесперебойное лекарственное обеспечение. Так, благодаря мерам прокурорского реагирования, для липчанки с тяжелым хроническим заболеванием купили лекарственный препарат.

На особом контроле - вопросы соблюдения законов о несовершеннолетних. Так, в отношении руководителя детского сада в Долгоруковском районе возбудили дело об административном правонарушении из-за ненадлежащей организации питания.