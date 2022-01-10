Безопасность на льду: в новогодние каникулы спасатели провели 70 рейдов по водоемам Липецкой области

Спасатели напоминают липчанам о правилах поведения на льду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели продолжают следить за безопасностью на водоемах Липецкой области. В праздничный период они в особом режиме патрулировали реки и пруды региона. За 10 дней нового года спасатели провели более 70 рейдов. Кстати, теперь сотрудники МЧС объезжают территории региона на аэролодке, которая поступила в управление в конце 2021 года.

Спасатели следили за тем, кто выходит на лед и напоминали липчанам о правилах поведения. Ведь нередко после застолий разгоряченные алкоголем люди отправляются к водоемам. Случается, что на льду оказываются дети без присмотра.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают: запрещено выходить на лед в состоянии опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количество людей на одном месте, выезжать на лед на автомобиле, выходить на поверхность в темное время суток. Липчан просят внимательно отнестись к вопросам своей безопасности, соблюдать основные правила. В случае происшествия звонить по номеру "112".