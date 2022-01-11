Два человека, включая подростка, пострадали в ДТП с грузовиком под Липецком

ДТП в Усманском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие сутки, 10 января, на дорогах региона в трех ДТП пострадали семь человек.

На трассе «Дон» в Задонском районе на трассе 55-летний водитель «Форда» въехал в движущийся впереди большегруз «Мерседес» с 42-летним водителем. В ДТП пострадали две пассажирки «Форда», включая 14-летнюю девочку, обеих с травмами увезли в больницу, где оказали помощь и отпустили. Предварительной причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

В Усманском районе на трассе Липецк – Усмань столкнулись «Шкода» с 35-летней женщиной за рулем и ВАЗ-2110 с 45-летним водителем. Травмировались оба водителя и два пассажира ВАЗа – все в больнице.

НЕ обошлось и без пострадавших пешеходов. В селе Воскресенское Чаплыгинского района днем на улице Центральной 61-летний водитель «Лады Калины» сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка в больнице.