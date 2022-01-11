В Липецке грабитель вынес из квартиры копилки с деньгами

В Липецке раскрыли кражу копилок с деньгами. Преступление произошло 5 января, 32-летний мужчина сообщил в полицию, что к нему в квартиру ночью ворвались неизвестные и унесли две копилки с деньгами. Всего пропали сбережения на сумму 5800 рублей.

В полиции на налетчиков составили ориентировку и передали всем нарядам. Похожего по приметам мужчину вскоре задержали сотрудники ППС в Левобережном районе Липецка. Им оказался 31-летний не судимый липчанин. В дежурной части мужчина во всем сознался. Оказалось, что в квартиру к ограбленному пришли друзья задержанного, чтобы решить конфликтную ситуацию. Пока те выясняли отношения, грабитель заметил две копилки, забрал и скрылся. Деньги успел потратить на выпивку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили пл части 1 статьи 161 УК – грабеж. Мужчине грозит до четырех лет колонии.