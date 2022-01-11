Липчанин под видом покупателя обворовал салон сотовой связи

В Липецке раскрыли прошлогоднюю кражу из салона сотовой связи. В полицию заявила 22-летняя работница, девушка рассказала, что из салона пропал смартфон стоимостью 12 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил 31-летний, ранее естественно судимый, житель города. Мужчина зашел в салон под видом покупателя, выбрал телефон и попросил продавщицу подобрать ему аксессуары. Пока девушка отвлеклась по просьбе клиента, вор вышел из салона с новым смартфоном и не расплатился. Смартфон позже продал за 5000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 1 статьи 158 УК – кража. Рецидивисту грозит до двух лет колонии.