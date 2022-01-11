Экологи просят липчан помочь птицам пережить зиму

Липчан просят поставить птицам кормушки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Экологи просят липчан подкармливать птиц. Во время сильных морозов и снегопадов, особенно во второй половине зимы пернатым приходится непросто – еды все меньше и добывать ее все сложнее.

Чтобы помочь птичкам пережить морозы достаточно соорудить простую открытую кормушку или поилку. Наполнять кормушку лучше раз в день в одно и то же время – они привыкают к расписанию. Также экологи напоминают, что птицам можно не любой корм. Например семечки должны быть не жаренные, а сало – не соленое. Также птицам нельзя давать острые и кислые продукты, цитрусовые, кожуру бананов и черный хлеб.

Специалисты отмечают, что птиц надо кормить до конца апреля, пока не начнут просыпаться насекомые и распускаться почки на деревьях, тогда уже птички прокормят себя семи.