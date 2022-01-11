В среду около 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

Липчане останутся без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 12 января, в Липецке вновь отключат холодную воду. По данным пресс-службы "РВК-Липецк", на сетях проведут ремонтные работы. Специалисты будут устранять утечки.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Невского, 13, 15; Суворова, 7, 9, 9а, 11-18, 14в, 14/1, 14/2, 20, 22, 24, 28; Осипенко, 1-9, 12-14, 16, 19, 21, 8а, 22/5, 22/6; Прокатная, 12-29; 9 Мая, 4; проспект Мира, 40, 42, 44. Воду подвезут к дому №4 по улице 9 Мая.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Черноземная, 32; Авиационная, 2а и частного сектора: улицы Одесская, Товарищеская, Станционная, Авиационная, Донская, Аэродромная, Луговая, 40 лет ВЛКСМ, Западная, Черноземная, Днепровская, Бескрайняя.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.