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Общество11 января 2022 14:27

В среду около 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

Специалисты будут устранять порывы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Липчане останутся без холодной воды

Липчане останутся без холодной воды

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 12 января, в Липецке вновь отключат холодную воду. По данным пресс-службы "РВК-Липецк", на сетях проведут ремонтные работы. Специалисты будут устранять утечки.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Невского, 13, 15; Суворова, 7, 9, 9а, 11-18, 14в, 14/1, 14/2, 20, 22, 24, 28; Осипенко, 1-9, 12-14, 16, 19, 21, 8а, 22/5, 22/6; Прокатная, 12-29; 9 Мая, 4; проспект Мира, 40, 42, 44. Воду подвезут к дому №4 по улице 9 Мая.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Черноземная, 32; Авиационная, 2а и частного сектора: улицы Одесская, Товарищеская, Станционная, Авиационная, Донская, Аэродромная, Луговая, 40 лет ВЛКСМ, Западная, Черноземная, Днепровская, Бескрайняя.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.