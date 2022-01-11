В Липецке подросток через телефон, который был в ремонте, похитил 6000 рублей с чужой карты

В Липецке подросток похитил с чужой банковской карты 6000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Его подозревают в совершении преступления по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета".

По данным следствия, юный липчанин помогал брату в мастерской по ремонту мобильных телефонов. Он воспользовался одним из них, вошел в приложение и получил данные банковской карты. 9 января 2022 года подросток оплатил картой покупки в интернет-магазине на 6 тыс. рублей.

Хозяйка телефона, получил сообщение о списании денег, обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, парня задержали. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Санкция, которую вменяют фигуранту, подразумевает до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.