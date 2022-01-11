В Липецкой области в пожарах погибли 2 человека

В Липецкой области горят дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

За несколько дней в Липецкой области в пожарах погибли 2 человек. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вечером 9 января в селе Хворостянка Добринского района вспыхнул деревянный жилой дом. Несмотря на усилия 4 отделений пожарной охраны и 2 добровольцев, пламя уничтожило внутреннюю отделку дома и чердак на площади 56 кв.м. Есть погибший. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Утром 10 января пожар произошел в жилом кирпичном доме в селе Доброе. С огнем боролись 2 пожарных отделения и 2 добровольца из дружины. К сожалению, во время пожара погиб человек. Также пламя уничтожило внутреннюю отделку дома на 6 кв.м. По предварительным данным, здание вспыхнуло из-за неисправности электрооборудования.