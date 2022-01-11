За неделю в Липецкой области 18 человек заболели гриппом

Липчане продолжают заболевать гриппом и ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 3 по 9 января, в Липецкой области зарегистрировали 5 439 случаев ОРВИ. Из них 18 - гриппа. Среди заболевших острыми респираторными инфекциями 59% - дети.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатели на 7% ниже, чем неделей ранее. Причем снижение заболеваемости отметили как среди детей, так и взрослых, что связано, в том числе, с новогодними праздниками - липчане реже обращались в медицинские организации.

В Липецке зафиксировали 75% всех случаев ОРВИ по области. В областном центре 9 человек заразились гриппом. Специалисты обследовали положительные пробы, взятые у 202 жителей региона. Так, у 37% заболевших выявили грипп А, у 27% - РС-вирусы, у 18% - парагрипп. У остальных болезнь вызвали аденовирусы и другие негриппозные вирусы.