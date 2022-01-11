В Липецке 22 января ожидается свадебный бум

В Липецке стартовал свадебный сезон 2022. Период с Крещения до Масленицы - самый популярный среди пар, желающих связать себя узами брака. К тому же, многие красивые даты этого года приходится на январь и февраль.

По данным пресс-службы мэрии, в пятницу 21.01.2022 свои отношения зарегистрируют 10 пар. А в субботу 22.01.2022 - 59 пар молодоженов. Больше всего женихов и невест будет в ЗАГСе на улице Ленина - 27. В Октябрьском ЗАГСе распишутся 15 пар. По 5 - в Левобережном и Правобережном. Еще 7 - в Советском.

Красивые даты февраля 02.02.2022 и 22.02.2022 выпадают среди недели. В эти дни в областном центре заключат 23 брака. Перед постом, 4 и 5 марта, поженятся только 4 пары. Прием заявлений на эти дни продолжается.

Напомним, что из-за коронавируса в ЗАГСах на брачующихся отводят по 20 минут. А в зале регистрации могут находиться не более 10 человек.