В ночь на среду в Липецкой области до 17 градусов мороза

В Липецкой области морозно и снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область вновь пришли крепкие морозы. Ночью 12 января столбик термометра опустится до -17 градусов. Небольшой снег.

Днем в регионе от 7 до 12 градусом ниже ноля. Облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

В четверг, 13 января, в Липецке будет также холодно. В темное время суток до 17 градусов мороза. Днем в областном центре около 9 градусов со знаком минус. Синоптики обещают облачную и снежную погоду. Ветер западной четверти 7-9 м/с. Атмосферное давление практически без изменений - 747 мм рт.ст.

Луна растущая. Восход солнца в 8.27. заход в 16.33.