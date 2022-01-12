Под Липецком "Ниссан" врезался в трактор: водитель иномарки погиб

В Липецкой области иномарка врезалась в трактор Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 11 января, в Липецкой области произошла трагедия. В полночь на трассе М4 "Дон" Задонского района "Фольксваген" сбил 46-летнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от полученных травм мужчина скончался на месте.

В тот же день на трассе Липецк-Данков Данковского района 45-летний водитель "Мицубиси" не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Пострадала 45-летняя пассажирка - ее с травмой госпитализировали.

А в Лебедянском районе на автодороге Вязово-Культура-Вольчье "Ниссан" врезался в трактор, который ехал впереди. 57-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции.

ДТП, из-за которого липчане встали в пробке, произошло рядом с остановкой "Сырская школа". Там вечером столкнулись несколько иномарок. От кольца Памятника Танкистам в сторону Воронежского шоссе образовался затор, как раз в час пик, когда все возвращались с работы.