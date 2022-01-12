Воронежец пытался украсть 25 сосен в лесхозе под Липецком

Полицейские задержали похитителя сосен в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В декабре 2021 года в отдел полиции Данкова Липецкой области обратился представитель местного лесхоза. В заявлении он указал, что на их территорию пришел неизвестный человек. Он выкопал и пытался похитить 25 сосен. Так, он причинил материальный ущерб лесхозу на 150 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Воронежской области.

Мужчина пояснил, что планировал продать молодые сосны в питомник для выращивания деревьев. Полицейские изъяли похищенное и передали лесникам. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.