Липчанин убил приятеля во время застолья одним ударом кулака

Драка во время застолья в Липецке закончилась трагедией Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанина подозревают в причинении смерти по неосторожности знакомому во время застолья - ч.1 ст.109 УК РФ. Так, в декабре в квартире по улице Водопьянова в Липецке нашли тело 26-летнего мужчины. Чтобы установить причину смерти, специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу. Она подтвердила криминальный характер его гибели.

По данным следствия, незадолго до смерти мужчина выпивал в компании. В разгар веселья между знакомыми вспыхнул конфликт. 44-летний липчанин ударил товарища кулаком в лицо, сбив его с ног. При падении несчастный ударился головой о пол. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.