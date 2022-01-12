Снегопад в Липецке: на расчистку улиц вышли 1200 дворников и 150 машин

В Липецке расчищают дороги после снегопада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится до вечера и может сохраниться в течение ночи. В связи с этим на улицы города вышли 1 200 дворников более 150 единиц техники.

С вечера 11 января специалисты начали посыпать дороги противогололедными материалами. Около полуночи с проезжих частей убирали снег и вновь посыпали - 13 КамАЗов и 7 тракторов. Одновременно вывозили снег.

С 4.00 начали расчищать тротуары. На смену вышли 147 дворников, по 6 малогабаритных машин и тракторов. Более 1 000 дворников и 60 тракторов управляющие компании вывели на расчистку дворов.

По словам начальника управления благоустройства Алексея Романчукевича, болевой точкой остаются дороги в частном секторе и внутриквартальные подъезды. Самая большая проблема - припаркованные автомобили, мешающие работе спецтехники.

В настоящее время в частном секторе трудится 5 тракторов. Районы планируют расчистить к концу недели. На внутриквартальных и местных проездах работают 5 машин.

Напомним, замечания и предложения по уборке дорог можно отправлять в аккаунт управления благоустройства в Инстаграме - @mbuupravlenie. Пожаловаться на засыпанные снегом дворы - в ЕДС по номеру 8-800-450-48-48.