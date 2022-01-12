Печатная машинка и муж для мамы: липчане написали Деду Морозу 2600 писем

Липчане написали Деду Морозу 2600 писем Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке подвели итоги работы почты Деда Мороза. В эти праздники липчане написали волшебнику 2 600 писем. Напомним, новогодние ящики установили в Нижнем парке, парке Металлургов, а также в ДК города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, около 500 посланий зимний персонаж получил через почту в домах кульры. Еще 2 100 посланий липчане опустили в ящики в парках. Дед ответил более 1 500 поклонникам - тем, кто оставил домашний адрес. В каждое письмо волшебник положил купон на подарок от липецкого предприятия, выпускающего мороженое.

Липчане написали Деду Морозу 2600 писем Фото: Юлия КЛЮЕВА

Деду Морозу писали и дети, и взрослые. Первые просили у него игрушки и гаджеты. Одна девочка хотела выдать маму замуж, чтобы в ее жизни появился любящий папа. Взрослые чаще всего желали родным здоровья и просили инвентарь для занятий спорта зимой. Волшебника удивило письмо липчанки: она рассказала о муже, который мечтает о печатной машинке, чтобы выпустить домашний сборник стихов.