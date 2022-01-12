В Липецкой области капитально отремонтируют 3 плотины

Также в Липецкой области продолжат расчищать реки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2022 в Липецкой области планируют капитально отремонтировать 3 гидротехнических сооружения. Речь идет о плотинах в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления экологии, контракт на проведение работ в деревне Гущин Колодезь Долгоруковского района уже заключен. На ремонт из областной казны выделили более 6,5 млн рублей. После работ гидротехническое сооружение станет безопаснее. Удастся избежать аварийных ситуаций, а, значит, качество жизни в деревне улучшится.

Также в этом году специалисты продолжат расчищать водоемы региона. Работы проведут на реке Красивая Меча в Лебедянском района. Станет чище приток Дона - река Сосна в Долгоруковском и Измалковском районах. Реабилитируют 4 пруда: 2 в Липецком районе, а остальные - в Долгоруковском и Краснинском.

Напомним, что в прошлом году в Добровском районе расчистили 2,7 км протоки реки Воронеж, 4 км реки Красивая Меча в Троекурово Лебедянского района.