В четверг в частном секторе Липецка отключат холодную воду

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 13 января, в некоторых районах Липецка не будет холодной воды. причина стандартная - порывы на сетях. Под отключение попадут не так много улиц.

По данным пресс-службы "РВК-Липецк", с 10 утра до окончания работ краны пересохнут в доме №10 по улице Механизаторов. Там специалисты устранять утечку на водоводе диаметром 100 мм. Воду подвезут к зданию. Также без воды останутся жители частного сектора по улицам Станционная и Одесская.

После завершения работ вода снова появится в домах липчан. Правда, некоторое время она может быть мутной. Советуем заранее запастись питьевой водой. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 23-175.