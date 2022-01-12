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Общество12 января 2022 14:33

В четверг в частном секторе Липецка отключат холодную воду

На сетях продолжаются ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат холодную воду

В Липецке отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 13 января, в некоторых районах Липецка не будет холодной воды. причина стандартная - порывы на сетях. Под отключение попадут не так много улиц.

По данным пресс-службы "РВК-Липецк", с 10 утра до окончания работ краны пересохнут в доме №10 по улице Механизаторов. Там специалисты устранять утечку на водоводе диаметром 100 мм. Воду подвезут к зданию. Также без воды останутся жители частного сектора по улицам Станционная и Одесская.

После завершения работ вода снова появится в домах липчан. Правда, некоторое время она может быть мутной. Советуем заранее запастись питьевой водой. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 23-175.