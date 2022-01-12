В четверг в Липецкой области 9-14 градусов мороза и снег

Скоро морозы отступят Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 13 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный. Столбик термометра опустится до -17 градусов.

В светлое время суток будет также снежно. В регионе от 9 до 14 градусов мороза. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В пятницу, 14 января, в Липецк ворвутся температурные качели. В областном центре резко потеплеет. Если ночью еще будет морозно - до 11 градусов ниже ноля, то днем синоптики прогнозируют +1 градус. После обеда снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на западный 13-15 м/с. Возможно порывы 17 м/с и выше. На дорогах гололедица. Атмосферное давление упадет до 717 мм рт.ст.