В Липецке на площадь у "Звездного" вернулись полярные медведи

Полярные медведи вернулись на площадь к "Звездному" в Липецке
Фото: Юлия КЛЮЕВА
"Полярные медведи" вернулись на свое привычное место - на площадь у СК "Звездный". К сожалению, праздничную инсталляцию не удалось установить к Новому году, так как ее восстанавливали. Напомним, в 2021 году конструкция неоднократно страдала от вандалов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, украшение пришлось буквально собирать заново.
Сотрудники "Липецкгорсвета" восстановили металлический каркас, заменили светодиодную ленту и мишуру, провели монтажные и пусконаладочные работы. Сфотографироваться с мишками можно в центре катка. Их уберут с улиц вместе с другими новогодними украшениями - не раньше конца января.
Инсталляцию установили в центре катка
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Кстати, в этом году покушений на инсталляции стало меньше. Но полностью обойтись без них не получилось. В первые дни января кто-то оторвал стрелки часов сказочного кролика на площади Петра Великого. Липчан и гостей города просят бережнее относиться к имуществу, сообщать о вандалах в полицию.
С часов кролика кто-то оторвал стрелки
Фото: Юлия КЛЮЕВА