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Общество12 января 2022 15:14

В Липецке на площадь у "Звездного" вернулись полярные медведи

Специалисты полностью восстановили новогоднюю инсталляцию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Полярные медведи вернулись на площадь к "Звездному" в Липецке

Полярные медведи вернулись на площадь к "Звездному" в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

"Полярные медведи" вернулись на свое привычное место - на площадь у СК "Звездный". К сожалению, праздничную инсталляцию не удалось установить к Новому году, так как ее восстанавливали. Напомним, в 2021 году конструкция неоднократно страдала от вандалов. Как пояснили в пресс-службе мэрии, украшение пришлось буквально собирать заново.

Сотрудники "Липецкгорсвета" восстановили металлический каркас, заменили светодиодную ленту и мишуру, провели монтажные и пусконаладочные работы. Сфотографироваться с мишками можно в центре катка. Их уберут с улиц вместе с другими новогодними украшениями - не раньше конца января.

Инсталляцию установили в центре катка

Инсталляцию установили в центре катка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, в этом году покушений на инсталляции стало меньше. Но полностью обойтись без них не получилось. В первые дни января кто-то оторвал стрелки часов сказочного кролика на площади Петра Великого. Липчан и гостей города просят бережнее относиться к имуществу, сообщать о вандалах в полицию.

С часов кролика кто-то оторвал стрелки

С часов кролика кто-то оторвал стрелки

Фото: Юлия КЛЮЕВА