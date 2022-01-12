В День студента в Липецке пройдет чемпионат по метанию елок

Липецких студентов приглашают посоревноваться в метании елок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоится традиционный чемпионат по метанию елок. Шуточное спортивное соревнование проведут в День студента, как и в предыдущие годы

Мероприятие запланировано на 25 января. Чемпионат развернется у ДК "Студеновский" по адресу улица Шкатова, 25. На него приглашают студентов вузов и ссузов Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, парни и девушки будут соревноваться в броске на дальность. Каждому спортсмену предоставят 2 попытки. Самые сильные и меткие получат памятные призы. Напомним, что рекорд прошлых лет - 3 метра 20 сантиметров. Возможно, в этом году кто-то из липчан сможет кинуть елку намного дальше.

Кстати, горожане могут принести свои новогодние елки в холл ДК "Студеновский". "Метательные снаряды" просят заранее упаковать в пакеты.