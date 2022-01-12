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Общество12 января 2022 16:23

СК грозит коммунальщикам уголовными делами за падающие сосульки

Письма с напоминанием об уголовное ответственности разослал глава СКР региона
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Горожане жалуются на ненадлежащую уборку снега и сосулек с крыш в Липецке. Накануне в сети появилось видео, на котором коммунальщики скидывают снег с крыши прямо на головы прохожим – действие происходит на улице Советской. К тому же перепады температур способствуют образованию наледи. Поэтому следственный комитет региона решил напомнить всем службам об уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, руководитель управления направил письма должностным лицам, ответственным за безопасность людей. В ведомстве напоминают, что в случае гибели или тяжелых травм из-за падения сосулек или снега, виновным грозит лишение свободы. Ответственность могут понести чиновники, управляющие компании, руководитель коммерческих организаций и сами собственники домов и квартир.

Чиновникам также напоминают об обязанности обеспечить безопасность детей на льду и зимних горках и о борьбе с гололедом, из-за которого тоже могут пострадать люди.