Под Липецком "Мицубиси" вылетел в кювет и перевернулся

В Липецкой области перевернулась иномарка: есть пострадавший Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 12 января, в Липецке на улице Невского 37-летний водитель "Лады Весты" сбил 74-летнюю женщину. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, несчастную госпитализировали.

В тот же день в Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков в кювет вылетел "Фольксваген". 26-летний водитель иномарки не справился с управлением. Пострадала 31-летняя пассажирка. Ее с травмами доставили в больницу. Причина случившегося - несоответствия скорости условиям движения.

В Данковском районе на трассе Липецк-Данков еще одна машина съехала с дороги и перевернулась. 59-летнего водителя "Мицубиси" пришлось отвезти в больницу - он получил травму. Предварительная причина ДТП - нарушение правил расположения на проезжей части.