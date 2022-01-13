В Липецке вспыхнул дом: в пожаре погибли 2 человека

В Липецке загорелся чердак многоквартирного дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этим утром, 13 января, в Липецке произошла трагедия. На улице Зареченская вспыхнул дом. Сообщение о задымление крыши поступило в диспетчерскую в 7.45. К месту вызова отправили 6 отделений пожарной охраны, 1 автолестницу и службу пожаротушения.

Оказалось, что загорелся чердак. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, спасатели эвакуировали 15 жильцов дома. Пожар на площади 240 кв.м. локализовали довольно быстро. В 09.04 пламя полностью ликвидировали.

К сожалению, в пожаре погибли 2 человека. Еще 1 пострадал. Причину произошедшего устанавливают специалисты. Липчанам напоминают о необходимости соблюдения пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".