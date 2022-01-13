Воронежец выпрыгнул из окна квартиры в Липецке, похитив одежды на полмиллиона рублей

Воронежец приехал в Липецк, похитил одежду и выпрыгнул в окно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в краже одежды в крупном размере. Заявление в полицию подали еще в октябре 2021 года. Представитель организации рассказал, что через интернет-магазин покупатель заказал мужскую одежду, оформил доставку курьером. Когда сотрудник привез вещи, мужчина сказал, что ему нужно их примерить, тщательно рассмотреть - и закрыл дверь. Курьер, устав ждать, начал барабанить в дверь, звонить, но тщетно. Сумма ущерба составила 514 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался 49-летний житель Воронежа. Он специально приехал в Липецк, чтобы осуществить свой коварный план. Мужчина снял квартиру на первом этаже и, когда одежда оказалась в его руках, просто выпрыгнул в окно и убежал.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере". Воронежцу грозит до 6 лет лишения свободы. Кстати, его ранее привлекали к уголовной ответственности за тайное хищение.