В Липецке массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

С самого утра в Липецке эвакуируют школы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 13 января, в Липецке начали эвакуировать школы. Учащихся выводят из здания и отправляют по домам. Пока нет официальной информации о том, сколько школ эвакуировали, но известно о 10 учебных заведениях.

- Детей вывели на улицу, сказали отойти подальше от школы, - рассказала "КП-Липецк" мама одного из учеников школы №26. - Позвонили родителям, чтобы забрали детей домой. Вроде эвакуация началась из-за сообщения о минировании.

Официальных комментариев о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях пока нет. Как стало известно "КП-Липецк", по школьным чатам пересылают сообщение об угрозе минирования. В нем говорится о 20 школах города, но не указаны, какие именно.

Напомним, что аналогичное происходит и в других городах России. Так, сотни школ эвакуировали в Саратове, Красноярске, Екатеринбурге. Кстати, накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за ложных сообщений о минировании в школах Екатеринбурга.