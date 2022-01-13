В Липецке 19-летний парень отдал 430000 рублей за интим-услуги, которые не получил

Молодой липчанин отдал 430000 рублей за интим-услуги, которые не получил Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанин хотел организовать себе "досуг", но лишился крупной суммы денег. 19-летний парень нашел интернет сайт с объявлениями об интим-услугах. Он позвонил по номеру и договорился с неизвестной девушкой о встрече. Однако, чтобы она состоялась, нужно было внести предоплату. Молодой человек без раздумий перевел на указанный счет 430 тыс. рублей. В итоге липчанина постигло разочарование. Девушка так и не пришла.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за минувшие сутки еще двое жителей Липецкой области лишились денег. Один пытался купить Iphone на интернет-площадке, а другой - оплатить поездку. По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела.