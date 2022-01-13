В Липецке запретили парковаться у здания Областного суда

Липчане больше не смогут припарковать машину возле Областного суда. В пятницу, 14 января, в районе здания №5 на площади Петра Великого начнут устанавливать дорожные знаки, запрещающие стоянку. Соответствующий запрос направили представители Областного суда в городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Жителей и гостей города предупреждают - теперь независимо от времени суток оставлять автомобили с обеих сторон здания запрещено. В дневные часы нельзя парковаться на проезде в районе остановки "Дворец правосудия". В пресс-службе администрации Липецка отметили, что на участке будет работать эвакуатор. Машины, припаркованные в неположенном месте, придется забирать со штрафстоянки.