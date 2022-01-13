В пятницу более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды

Отключения воды в Липецке: адреса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 14 января, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонт на сетях.

С 10 утра и до окончания работ без воды останутся жители улиц Невского, 13, 15; Суворова, 11-18, 7, 14в, 14/1, 14/2, 9, 9а, 20, 22, 24; Осипенко, 1-9, 8а, 11-14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Прокатная, 12-29; 9 Мая, 4; проспект Мира, 40, 42, 44. Воду подвезут к дому №34 по проспекту Мира и №22 по улице Прокатная.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Черноземная, 32; Авиационная, 2а, а также в частном секторе: улицы Авиационная, Аэродромная, Днепровская,Луговая, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеская, Западная, Черноземная, Донская, Бескрайняя. Подвоз воды к дому №32 по улице Черноземная.

Также воду отключат в частном секторе: улицы Бабушкина, Бардина,Семенова-Тян-Шанского, Богатырская, Пирогова, Курчатова,Брестская, Былинная, Хабарова, Кочеткова, Третьякова, Демьяна Бедного, Водная, Булавина, переулки Полтавский, Курчатова, Свободный, Болотникова, Войнич, Ермакова, Ростовский, Ракетный, Теплый, Чугунный. Воды можно будет набрать у дома №44 по улице Семенова-Тян-Шанского.

По данным пресс-службы "РВК-Липецк", более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.