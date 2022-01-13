МЧС предупреждает: в Липецкой области гололед, метель и резкое потепление

Спасатели предупреждают липчан о непогоде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие спасатели разослали экстренное предупреждение. С 18.00 13 января до 18.00 15 января в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в этот период будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Местами метель, а на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный. Температура воздуха от 13 до 18 градусов ниже ноля.

В светлое время суток снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с. Днем резко потеплеет - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.