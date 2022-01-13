Липецкие автоинспекторы заставили блогера на заниженной «Приоре» привести машину в порядок

В Липецке автоинспекторы заинтересовались видеороликами блогера-лихача на черной заниженной «Приоре». Липчанин частенько выкладывал видео своих поездок по городу на машине с заниженным клиренсом.

Последний раз лихач на «Приоре» устроил дрифт на заснеженной дороге в районе кольца площади Революции в центре Липецка. Тем самым создал опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, водителем оказался 24-летний житель региона. На видео парень уверяет, что ездит аккуратно и правила не нарушает. Однако по данным полиции, водителя уже привлекали 22 раза за различные нарушения.

В этот раз вменили статью 12.5 КоАП – незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Парня обязали поднять клиренс и привести машину в надлежащий вид. Иначе «Приору» снимут с регистрации.