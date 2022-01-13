Липчан предупреждают о сильной метели и штормовом ветре

Спасатели экстренно предупреждают о резком ухудшении погоды в Липецке в ближайшие двое суток. Из-за чего в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации. По данным синоптиков, с 13 по 15 января в Липецке ожидается метель и сильный ветер.

Снег начнет валить уже этой ночью – сначала умеренный, а после усилится. Местами возможна метель и снежные заносы на дорогах. Ветер ночью будет юго-западный, а днем сменится на северо-западный и усилится. Также днем обещают мокрый снег и гололедицу. Скорость ветра ожидается 9-14 метров в секунду, утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18 градусов мороза, днем обещают резкий перепад температуры вплоть до 2 градусов тепла. Атмосферное давление упадет до 745 мм ртутного столба.