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Происшествия14 января 2022 7:57

Уличный грабитель в Липецке напала на женщину в новогоднюю ночь и потерял калоши

Мужчина убегал с места преступления босиком по снегу
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Уличный грабитель убежал босиком по снегу

Уличный грабитель убежал босиком по снегу

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке раскрыли уличное ограбление, которое произошло в новогоднюю ночь, 1 января, на улице Кривенкова. Там на 36-летнюю женщину напал незнакомец. Мужчина подбежал сзади выхватил рюкзак и убежал. Дама пыталась его преследовать, но безуспешно. В сумке были 8000 рублей наличными, наушники и другие личные вещи – общая сумма украденного составила 13 500 рублей.

Ограбление записала камера наблюдения, запись безусловно помогла. Но была еще одна необычная улика – оказалось, что грабитель был в калошах, которые он потерял на месте преступления. То есть мужчина убегал с места преступления босиком по снегу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, нападавшим оказался 23-летний житель Липецка. Уголовное дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Босоногому грабителю грозит до 4 лет колонии.