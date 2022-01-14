Водитель «Гранты» сбил пенсионерку на трассе в Липецкой области

По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 13 января, на дорогах Липецкой области, произошла одна авария с пострадавшим, и та с участием пешехода. ДТП случилось на трассе Орел – Тамбов в Ельце, где 44-летний водитель «Лады Гранты» сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину. Обошлось без тяжелых последствий. По данным полиции, пешеходу оказали помощь в больнице и отправили домой.

ДТП без пострадавших, где повреждения получили только автомобили, за тот же день зарегистрировали 26. Также за сутки автоинспекторы выявили на дорогах 1504 нарушения ПДД. Шесть водителей поймали пьяными за рулем, 63 человека оштрафовали за ремни безопасности.