Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 9:20

Водитель «Гранты» сбил пенсионерку на трассе в Липецкой области

Женщина попала под машину на пешеходном переходе
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 13 января, на дорогах Липецкой области, произошла одна авария с пострадавшим, и та с участием пешехода. ДТП случилось на трассе Орел – Тамбов в Ельце, где 44-летний водитель «Лады Гранты» сбил на пешеходном переходе 56-летнюю женщину. Обошлось без тяжелых последствий. По данным полиции, пешеходу оказали помощь в больнице и отправили домой.

ДТП без пострадавших, где повреждения получили только автомобили, за тот же день зарегистрировали 26. Также за сутки автоинспекторы выявили на дорогах 1504 нарушения ПДД. Шесть водителей поймали пьяными за рулем, 63 человека оштрафовали за ремни безопасности.