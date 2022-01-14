«Открытие»: 35% россиян уменьшили расходы на новогодние праздники

Примечательный факт: почти треть наших сограждан потратила на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Более половины россиян (52%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. Но почти треть россиян отказалась от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Однако 4% респондентов посетовали, что заболели на праздники. Лишь 1% опрошенных отправился встречать Новый год за границу. Столько же встретили его в кафе или ресторане в своем городе. 2% провели новогодние праздники в поездке по России,10% отметили в гостях у друзей. Но абсолютное большинство россиян – в этом году 83% - встречали Новый год дома со своей семьей.

Что касается материального, то 32% россиян потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Треть респондентов (33%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года, а 35% потратили меньше денег, чем год назад. Каждый пятый опрошенный заплатил за новогодний стол от 10 до 20 тысяч рублей.