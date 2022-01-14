Крещенские купания 2022 в Липецке: купели оборудуют на Центральном пляже и 3-ем участке

В Липецке оборудуют 2 крещенские купели Фото: Юлия КЛЮЕВА

Для купания в Крещенскую ночь в Липецке оборудуют 2 купели. По традиции, они будут располагаться в районе Центрального пляжа и на пруду 3-его участка областного центра.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участках установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания. У мест для купания будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Предположительно, священнослужители проведут обряд 18 января около 22.00.

Специалисты городского управления благоустройства уже расчищают территории о снега. Липчанам напоминают, что купаться в несанкционированных местах запрещено. Нарушителям будет грозить административная ответственность. Представители Роспотребнадзора просят горожан соблюдать меры эпидемиологической безопасности.