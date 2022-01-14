Из управления строительства Липецка уходит начальник

Начальник управления строительства Липецка Сергей Алпатов идет на повышение Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Начальник управления строительства Липецка уходит с этой должности. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Сергей Алпатов идет на повышение - в управление капитального строительства Липецкой области. А в эту пятницу, 14 января, был его последний день в кресле главного строителя города.

В региональном ведомстве перед Алпатовым будут стоять ответственные задачи, ведь в 2022-2024 годах планируют выделить инфраструктурные бюджетные кредиты и инвестиции, большая часть который пойдет на строительство объектов в Липецке. Напомним, что при участии Сергея Алпатова в областном центре возвели школу и корпус детского сада в "Европейском", спортивные учреждения. Преобразили общественные пространства, в том числе площадь перед СК "Звездный" и на бульваре Неделина. Начали строить парк в "Европейском".

Сергей Алпатов родился в 1986 году в Тамбове. В 2009 году получил высшее техническое образование в Тамбовском государственном техническом университете. После работал мастером, прорабом, главным инженером и инженером проекта. Начальником городского управления строительства он стал в апреле 2019 года.